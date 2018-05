Kloden rundt

Tyskland: Dårlig samvittighed har det med at nage i lang tid - det kan en ældre britisk mand skrive under på. Manden har tidligere været udsendt som soldat i Tyskland. I 1981 stjal han en kasket fra en politibetjent under noget tabernakel på en bar i Nienburg ved Hannover. Nu - 37 år senere - har han leveret kasketten tilbage til ordensmagten, skriver nyhedsbureauet dpa. I mellemtiden skulle han have brugt den ved sportskampe og festlige lejligheder. Tysk politi har for længst fået ny uniform, så det er uvist, hvad kasketten vil blive brugt til. (ritzau)