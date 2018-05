Faaborg-Midtfyn: Det var lige før, det udviklede sig til en regulær konflikt, da kommunen og plejefamilier tørnede sammen tidligere på året. Plejefamilierne var utilfredse med, at de risikerer at blive sat ned i løn, hvis plejebarnets trivsel forbedres.

Det fik politikerne i Opvækst- og Læringsudvalget til at udarbejde en ny lønmodel, der skal sikre økonomisk stabilitet hos plejefamilierne. I den nye model er der fire aflønningstrin, som barnet - én gang for alle - placeres i. Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel er den døbt, og nu er modellen endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Det vil fremover være op til plejefamilierne selv at bestemme, om den vil gå over til den nye model eller fortsætte med den nuværende. Steffen Jensen, (S), der er medlem af Opvækst- og Læringsudvalget, var glad for den nye model og mente, at der er et omvendt incitament for at gøre sit arbejde ordentligt, hvis man "straffes", hvis det går godt.

Erhvervsmanden Søren Clemmensen, Konservative, kunne heller ikke se logikken i den løsning. Han er tidligere direktør for Lactosan i Ringe.

- Jeg kommer jo fra en verden, hvor jo dygtigere man er, jo mere får man i løn. Og det synes jeg er rigtigt, sagde Søren Clemmensen.

Derudover blev det vedtaget, at det er kommunen, der betaler, hvis et plejebarn skal på efterskole. Det sker mod, at plejeforældrene går et løntrin ned, imens barnet er af sted.