I år er der i Fynsk Sprint Cup to etaper i Middelfart pinsedag og to etaper i Faaborg anden pinsedag.

Faaborg: Anden pinsedag bliver der løbet rigtig stærkt i Faaborg By, når Faaborg Orienteringsklub i årets udgave af Fynsk Sprint Cup lægger baner til to sprintløb.

Fynsk Sprint Cup holdes hvert år af de fire fynske orienteringsklubber, Odense Orienteringsklub, OK Svendborg, OK Melfar og Faaborg OK, hvor der på skift afvikles to gange to etaper i forskellige fynske byer.

I år er der to etaper i Middelfart pinsedag og altså to etaper i Faaborg anden pinsedag. Der er tilmeldt ca. 320 løbere til hver etape, og i Faaborg er stævnecentret/målet på Torvet. Begge løb er sprintløb, hvor der løbes mellem to og tre km (i luftlinje) med en forventet vindertid på 15-20 minutter. Der er baner/klasser fra 10 til 80 år. Yngste tilmeldte er syv år og den ældste 83.

Første etape har startpunkt i den nordlige del af Faaborg og løbes mellem kl. 10 og 11.30, og anden etape i den østlige del mellem kl. 12 og 14. Faaborg OK har tegnet meget præcise kort over byen og har været så heldig, at der alle steder er givet lov til at passere og placere poster, og løberne vil opdage mange spændende steder, hvor der er smalle passager og flere ind- og udgange.

Faaborg Ok er meget taknemmelig for den fine opbakning, de har fået til at lave nogle udfordrende løb i byen. Desuden har klubben fået sin verdensmester i sprint-orienteringsløb, Tue Lassen, til at lave banerne - og derudover er klubbens tidligere sprintverdensmester, Emma Klingenberg, hjemme for at hjælpe klubben med at få alle ting til at klappe.