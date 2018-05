Det kom frem under et krisemøde på rådhuset i Ærøskøbing torsdag aften med deltagelse af forskellige aktører fra den ærøske bryllupsindustri.

Derfor vil flere kommuner nu foreslå, at kommunerne får en del af gebyret for stadig at have en indtægt til at lønne vielsesmedarbejdere.

Prøvelsesgebyr Prøvelsesgebyret, som Ærø Kommune i dag tager for at behandle en ansøgning om vielse i kommunen, er i 2018 870 kroner.I 2017 var det 850 kroner. Med de 4.656 betalende par sidste år gav det Ærø Kommune en indtægt på 3.957.600 kroner. Størstedelen af indtægten er gået til lønninger af syv medarbejdere på vielseskontoret, mens en mindre del er gået i kommunekassen. Fra 2019 vil gebyret for prøvelsen stige til 1.618 kroner. Prøvelsen vil blive foretaget af staten, hvorfor indtægten umiddelbart vil tilfalde staten. Selve lovgrundlaget for den nye ordning er dog ikke på plads endnu.

Det kommende gebyr på 1.618 kroner skal, som planerne er fremlagt, gå til staten for at dække udgifterne til enheden. Førhen er gebyret for prøvelsen på 850 kroner gået til kommunerne.

Bryllupsøen Ærø lægger sig ikke ned: - Det kan ikke være rigtigt, at det skal slutte her

Borgmester Ole Wej Petersen (S) indledte mødet med at fortælle, at de syv medarbejdere, der er ansat i vielsesteamet, så at sige har levet af det gebyr, som hvert par - 4656 i 2017 - betaler.

- Det er i alt fire millioner, og de penge mister vi med ét slag. Selv om gebyret bliver sat op, tilfalder der ikke kommunen noget, sagde borgmesteren og uddybede:

- Vi mister grundlaget for at have medarbejdere. Hvis vi stadig skal have medarbejdere, skal vi finde pengene et andet sted, sagde han og fortalte, at der inden længe vil blive sendt et brev fra blandt andre Ærø og Tønder Kommuner til Christiansborg med et forslag om at lade 300-500 kroner af gebyret gå til kommunerne.

- Og hvis de siger nej til det, vil vi foreslå at indføre et gebyr for selve vielsen. Det må man ikke i dag, sagde han og forklarede, at det nuværende gebyr går til arbejdet med den forudgående prøvelse og ikke til selve vielsen.

Venstres ordfører på området, Carl Holst, som er en de politikere, der står bag den brede aftale om en ny statslig enhed, lover at ville se på det nye forslag fra kommunerne.

- Jeg vil gerne have set på det og beregnet det. Gebyret var i overensstemmelse med en udgift. Det var ikke en indtægt i forhold til, at man skal kunne putte penge i kommunekassen.

Kommunerne mener, at de mister grundlaget for at have folk ansat til at foretage vielserne. Men hvordan skal kommunerne lønne folk, når de stadig er forpligtet til at vie folk?

- Blandt andet ved at se på et forslag om, hvordan man fordeler pengene. Der ligger ikke i forslaget, at ingen af pengene skal gå til kommunerne nødvendigvis, siger Carl Holst.

Ifølge Socialdemokraternes udlændingeordfører, Mathias Tesfaye, er det vigtigt, at "pengene følger opgaven", det vil sige, at når arbejdet med prøvelsen flyttes til staten, skal pengene flytte med. Men kommunerne skal stadig have penge til at udføre de opgaver, de er forpligtet til, heriblandt at foretage vielser af udenlandske par, understreger han.

- Det er klart, at de penge, der flyttes fra kommunerne til staten, kun skal dække de nye opgaver, staten har fået, men ikke alt muligt andet, der fortsat ligger hos kommunerne, siger han.

Mathias Tesfaye har dog ikke på nuværende tidspunkt et klart svar på, hvordan kommunernes vielseskontorer i givet fald skal finansieres fremover.