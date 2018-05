Socialistisk Folkeparti er positive over for Dansk Folkepartis forslag om at hæve straffen for kriminelle udlændinge, der rejser til Danmark trods et indrejseforbud.

Det siger SF's gruppeformand, Jacob Mark.

- Vi er positive over for forslaget, for det er et meget alvorligt problem, som DF forsøger at løse. Kan man finde en model i udvalget, så man kan hæve straffen, så flere skal afsone deres straf i hjemlandet, så er vi positive over for det, siger han.

DF vil hæve straffen for kriminelle udlændinge, der bryder et indrejseforbud, til ét år, således at de kan sendes hjem og afsone straffen. EU kræver nemlig, at straffen er minimum seks måneder, før en afsoning i hjemlandet kan komme på tale. Som reglerne er nu, er straffen 10-60 dages fængsel.

Socialdemokratiet støtter også op om idéen, men vil kun hæve straffen til et halvt år. For SF er strafferammens længde dog ikke det vigtigste:

- For SF er det ikke afgørende, om det er 6, 8 eller 12 måneder. Det afgørende er, at vi finder en model, som gør det muligt at sende flere kriminelle udlændinge hjem til afsoning, forklarer Jacob Mark.

Han peger på, at DF ikke har anvist nogen finansiering for modellen.

- Så hvis vi skal stemme for det her, så skal vi finde en finansiering sammen. Der foreslår vi, at man skærer på nogle af de ekstra budgetter, der er givet til Forsvaret, siger Jacob Mark.

Det kommer dog ikke til at ske, at der bliver taget penge fra Forsvaret, slår Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, fast.

- Vi har lige lavet et fornuftigt forsvarsforlig, som for en gangs skyld tilføjer penge til Forsvaret. Det er vi meget tilfredse med hos Dansk Folkeparti, så det kunne ikke falde os ind at tage penge fra Forsvaret, siger han.

Hvor meget straffen skal hæves til, skiller partierne fra hinanden, men det er Martin Henriksen klar til at diskutere.

- Det kan i visse tilfælde være vanskeligt at sende kriminelle udlændinge til afsoning i deres hjemland, hvis man straffer dem med et år.

- Man må antage, at med den argumentation, som ministeren torsdag lagde for dagen, så vil det være endnu vanskeligere ved et halvt års straf.

- Men når det så er sagt, så diskuterer vi det gerne. Vi synes, at det er vigtigt at skærpe straffen på det område, så hvis vi kan finde en model med S og SF er vi parat til at tale om det, siger han.

DF's beslutningsforslag blev torsdag førstebehandlet i Folketinget, hvorefter det blev sendt til udvalget. Et flertal i Folketinget - S, DF og SF har til sammen 90 mandater - har udtrykt interesse for forslaget.