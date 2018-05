Et skrivebord med alt hvad der skal bruges af faciliteter for at drive en virksomhed, og mere end 200 ligesindede i et dynamisk miljø. Det er hvad kontorfællesskabet Coworking Plus tilbyder helt små virksomheder og iværksættere. Og konceptet har ikke alene vist sig at være holdbart. Faktisk har folkene bag svært ved at følge med efterspørgslen, og derfor er de i fuld gang med at udvide.

- I øjeblikket har vi 220 mand i huset, og når vi er færdige med at udvide har vi plads til 360. Men lige nu er situationen den, at vi allerede har udlejet 60 procent af udvidelsen, selv om vi stadig arbejdet på at gøre det færdigt, siger Mads Fugl, der er administrerende direktør og medstifter af Coworking.

Den 1. november sidste år overtog de et lejemål på 300 kvadratmeter på tredje sal, hvor it-virksomheden House og Code tidligere havde til huse, og den 1. marts blev der yderligere lagt 2300 kvadratmeter til. Denne gang i stuen og på første sal.

- For et år siden stod vi her med en tom bygning, så der er virkelig sket noget, siger Mads Fugl.

Når håndværkerne er færdige, vil kontorfællesskabet brede sig over fire etager i den tidligere industribygning i Kochsgade. Og de oprindeligt 2300 kvadratmeter er til den tid forøget til 4600 kvadratmeter.

- Det betyder, at vi er blandt top fem Danmark, og vi her helt klart størst uden for København, siger direktøren, der var med til at løbe det hele i gang i 2014.

Ifølge Mads Fugl er der tale om en investering i størrelsesordenen to til tre millioner kroner, men han vil ikke afvise, at der kan komme flere udvidelser.

I begyndelsen af 2019 er det planen at kigge ud over landkortet for at se, hvor der ellers er muligheder.

- Vi kan ikke sætte en præcis dato, men det bliver ikke før, at vi er fuldstændig på plads i Kochsgade, siger han.