- Så virksomheden har haft rigtig mange navne gennem årene, men det har hele tiden handlet om Falcon liften. Og når det nu engang er de lifte, vi har valgt at fokusere på, så er det jo oplagt at markedsføre os og knytte vores navn sammen med det produkt, som er kendt over hele verden, siger Finn Schlitterlau.

- Når vi dengang valgte at kalde virksomheden for TCA Lift, så skyldes det, at vi havde andre produkter inde. Men nu er tiden inde, siger han.

Navnet Falcon og Spider har fulgt liften, siden den blev udviklet i Odense, og her ligger produktionen stadig. Maskinerne, der er kendt for at være kompakte med lav vægt og et stort arbejdsområde, kan foldes sammen, så de på larvefødder kan køre ind gennem glasdøren i et butikscenter, en banegård, en lufthavn eller andre steder, hvor der i bogstaveligste forstand er højt til loftet.

De bygninger, der er en del af et lands infrastruktur, er sammen med arkitekter og internationale tegnestuer over hele verden et særligt fokusområde hos Falkon Lifts.

- Alle dele er specificeret og udviklet af os, siger direktøren, der sender langt den største del af produktionen ud af landet.

Eksportandelen ligger omkring 90 procent, og det skyldes, at virksomheden befinder sig på et højt specialiseret nichemarked.

- Hvis der årligt produceres 250 lifte af den her type i hele verden, så leverer vi på den gode af 50 styk om året. Så selv om vi har en fornuftig markedsandel, så batter det ikke noget, hvis vi kun sælger en enkelt lift eller to herhjemme. Derfor vil vores eksportandel blive stor, siger Finn Schlitterlau og fortsætter:

- Markederne for vores lifte er mangfoldige, og med en pris på den gode side af en million kroner, spreder vi os over et stort geografisk område - også langt uden for landets grænser.