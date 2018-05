Faaborg-Midtfyn: Mandag nikkede kommunalbestyrelsen ja til en ansøgning, der giver Faaborg-Midtfyn Kommune 5,58 millioner kroner til flere varme hænder på plejehjemmene. Og det er i øvrigt heldigt nok, at kommunalbestyrelsen sagde ja, for ansøgningen er allerede sendt til Sundheds- og Ældreministeriet, der skal godkende ansøgningen. Efter planen bliver ansøgningen godkendt i løbet af maj.

- Vi har valgt at bruge pengene til ekstra bemanding på plejehjem, for de løber stærkt, sagde formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Herdis Hanghøi (V).

Pengene skal blandt andet gå til at give deltidsansatte flere timer og ansætte mere personale, men hvordan pengene konkret skal fordeles, beslutter Sundheds- og Omsorgsudvalget på næste udvalgsmøde her i maj.

- Principielt er jeg imod, at man på Christiansborg skal bestemme, hvordan vi skal bruge pengene, men det er glædeligt, at vi kan bruge penge på plejehjemmene, sagde Søren Hillers, der drømmer om, at politikerne en dag får overrakt en pose penge fra Christiansborg, som de helt selv må bestemme over.

- Når man er fattig, må man søge det, man kan få, konstaterede borgmester Hans Stavnsager (S), der dog delte Søren Hillers ønske.