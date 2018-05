Efter at have stået tomt og lukket i lidt over en måned er Odense Havnebad snart igen klar til vandglade gæster.

Odense Havnebad har været lukket i lidt over en måned, efter at svævestøv og småpartikler fra byggerier på Odense Havn har tæret på bassinet. Men nu er bassinet atter ved at blive fyldt op.

Specialister fra Østrig har været i gang med at klargøre bassinet ved at rengøre overfladerne i havnebadet med kemikalier. De steder, hvor der har været særlige rustskader, er der lavet reparationer. Fremover vil alt vand gå gennem et blødgøringsanlæg, som er særgodkendt til havnebadet. I praksis betyder det, at man kan nøjes med mindre sæbe og shampoo, fordi det skummer og virker bedre, når kalkholdigheden i vandet sættes ned. Det er Odense Kommune, som ender med at betale regningen.

Havnebadet når lige lige præcis at åbne inden Havnekulturfestivalen på Odense Havn. Badet åbner torsdag den 24. maj klokken 18, og festivalen afholdes fra den 25. - 27. maj. Under festivalen vil havnebadet været åbent for de vandglade blandt publikum.

Til dette års Havnekulturfestival byder musikprogrammet på blandt andre Aura, The Sandmen og Young Flowers, mens Motor Mille underholder de yngste.

Se hele programmet for festivalen på: http://havnekulturfestival.dk/program2018