13 lokale foreninger tjener penge ved at give en hånd med, når tredje udgave af Heartland Festival løber af stablen fra 31. maj. Men for mange er det sociale lige så vigtigt som at tjene penge.

Han har endnu ikke overblik over, hvor meget tennisklubben kommer til at tjene på Heartland, og pengene er heller ikke øremærkede til særlige formål. Dermed ikke sagt, at de ikke er vigtige.

- Heartland har jo ikke eksisteret så længe, men det er næsten blevet et ritual for nogen, at det er måden, de kommer til Heartland på, at de er p-vagter sammen med deres venner, siger klubbens formand, Peter John Andersen.

13 foreninger hjælper Her er det 13 lokale foreninger/grupper, der skal arbejde på Heartland:Faaborg Tennisklub, Risøhøj Håndboldklub, Kværndrup IF, KFUM Spejdere Ringe, GU72, Rolfsted Idrætsforening, Forældre -og Venneforeningen til Tingagerskolen, HE-RY, Foderstoffen, Ryslinge Friskole, SNIF, MC Panda og Trunderup Friskole

Også hos Faaborg Tennisklub er det sociale lige så vigtigt som at tjene penge, og det har ikke været svært at skaffe hjælpere. Tennisklubbens frivillige skal fungere som parkeringsvagter under festivalen.

- Det er jo socialt at være sammen om at løfte en opgave. Og det er et arrangement, vi selv får glæde af. Når man arbejder, får man jo festivalbilletter og kan mødes om det, både om at arbejde og om at være på festival, siger Palle Yde.

For Palle Yde, der er kontaktperson for forældrene, er det sociale aspekt lige så vigtigt som det økonomiske.

Egeskov: 7. klasse på Ryslinge Friskole er ved at spare sammen til en skolerejse til Marokko, og derfor har 15-20 af forældrene meldt sig som frivillige, når tredje udgave af Heartland Festival løber af stablen fra 31. maj til 2. juni. Forældrene skal sætte hegn op og pille det ned igen efter festivalen og muligvis hjælpe med at opmærke campingområdet. For det får klassen i omegnen af 8000 kroner, og derudover får de frivillige en billet til festivalen.

En af de foreninger, der har sat sig tungt på Heartland Festival, er håndboldklubben Risøhøj i Ringe.

Klubben har været med fra festivalens begyndelse i 2016 og stiller i år med 95 hjælpere. Selvom det er et højt antal, har det ikke været svært for tovholder Dorte Rosenfeldt at skaffe folk.

- Dem jeg har haft med i år et og to kom og bad om at blive skrevet på listen, fordi de gerne ville være med igen i år. Det har været fantastisk for mig i år at skulle skaffe hjælpere, for folk har stået på en liste, og folk har kontaktet mig for at være med, fortæller hun.

Det var Dorte Rosenfeldt, der i sin tid pressede på for at Risøhøj skulle være med fra start.

- Havde vi ikke været med fra starten, kunne vi ikke bare komme at sige, at nu kører det for Heartland, og så vil vi også gerne være med. Du må tage det sure med det søde, og der vil altid være nogle "prøveår", siger tovholderen, der oplever, at folkene bag Heartland Festival sætter stor pris på den hjælp, de får.

- De sagde fra starten, at de ikke havde mange penge at give os, men vi får at vide, at de værdsætter vores arbejde, og at de ikke kunne holde festival uden os. Selv greven kommer og siger, at hvis vi ikke var der, var der ingen festival. Det er fedt at opleve, at det ikke bare er noget, de tager som en selvfølge, siger hun.