Nyborg: - Jeg vil gerne lave noget mere spændende, og jeg er for lav til at være normal betjent, så jeg vil gerne høre mere om at være fængselsbetjent, og hvordan det lige passer sammen med at have børn.

Sådan lød forklaringen på, hvorfor 27-årige Anja Søgaard, der er bygningsmaler, mødte op til orienteringsaften om jobbet og uddannelsen som fængselsbetjent i Nyborg Fængsel i sidste uge. Hun var en ud af 13, der nysgerrigt lyttede til både fængselsbetjente og en elev fortælle ærligt om arbejdet inde bag murene.

Selv om det blev gjort klart, at både uddannelse og job stiller krav til fysik og mentalitet, blev det også understreget, at der er plads til mange forskellige typer - og der var da også både høje, lave, kvinder og mænd blandt deltagerne. Fælles for mange var ønsket om en mere aktiv og varierende hverdag.

Med en baggrund som journalist var Niels Rosdahl fra Ringe en af dem, der ønskede at bruge mindre tid foran en computer.

- Jeg faldt tilfældigt over jobbet som fængselsbetjent, men jeg synes, at det lød spændende og fedt at kunne hjælpe andre mennesker, fortalte han.