Nyborg: Intersport holder de kommende dage store flyttedag. Butikken i Korsgade flytter hen på Gl. Torv - i lokaler, som i årtier har været domicil for herretøjet.

Her har indehaver Kristoffer Hansen travlt med at indrette den over 600 kvadratmeter store butik i to etager, som efter planen åbner torsdag 23. maj klokken 10.

- Vi får god plads. Over dobbelt så meget plads som i Korsgade. Og det giver mulighed for at indrette både mødelokale og et lokale til trykkeriet i kælderen, fortæller Kristoffer Hansen.

Den 29-årige indehaver blev en del af kæden Intersport i oktober. Og det er også en vigtig grund til udvidelse på Gl. Torv.

- Mere plads er den vigtigste årsag til flytningen. Og så skal man jo ikke underkende beliggenheden. Den kan ikke blive mere central i Nyborg, bemærker Kristoffer.

Han kan samtidig kigge tilbage på 10 år med salg af sportsartikler. Det var nemlig i 2008, at Kristoffer Hansen kom i lære i den daværende Sportigan i Korsgade, som han selv blev indehaver af i 2016.

