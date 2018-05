KOØJET

Hele tre gange måtte økonomimedarbejder hos Danpilot i Svendborg, Dorthe Christensen affyre champagneflasken, før hun ved lodsbroen i Spodsbjerg kunne give et nyt lodsfartøj navn: - Jeg døber dig Danpilot Echo.

Navnet var ingen overraskelse for gæster eller medarbejdere. Det stod sammen med "Svendborg" allerede malet på skroget og følger i øvrigt det statslige lodseris princip for navngivning af den igangværende flådefornyelse: Alfa, Bravo, Charlie, Echo osv. Alle med navnet Danpilot som såkaldt suffix (fornavn).

Før gudmoderen kastede champagneflasken, holdt Danpilots tekniske chef, Anders L. Thomsen, Svendborg, en tale:

- Da Danpilot besluttede sig for flådefornyelsen, sendte vi krav og specifikationer rundt til en række værfter. Typen her er samlet set det bedste tilbud, og jeg synes, at vi har fået levereret et meget fint fartøj - og endda kun fire dage senere end aftalt, sagde Anders L. Thomsen bl. a.

Nybygningen er 25-30 pct mere brændstoføkonomisk end de ældre forgængere, og den giver på en række punkter bedre sikkerhed og komfort for lods og bådfører. Fx kan dækket opvarmes for at hindre farlig overisning.

Den 15 meter lange lodsbåd fra det estiske Baltic Workboats koster godt 8 mio. kr. Det danske statslodseris ordre til det baltiske værft omfatter i alt 11 lodsbåde af denne type plus option på yderligere fire samt to fartøjer af en fem meter længere type. Denne større model er i drift i Skagen og Gedser.

På Langeland har Danpilot igen flyttet sin havnebase. Årsagen er omstrukturering af farvands-dækningen. Efter at have ligget i Spodsbjerg, rykkede basen til Bagenkop i 2015. Nu er Danpilot tilbage i Spodsbjerg, hvor nybygningen og senere et nyt søsterskib får fast udgangspunkt.

Efter Danpilot rømmede Spodsbjerg, blev lodsstationen solgt. Nu har Danpilot til faciliteter for bådførere og lodser lejet en villa i Simmerbølle fem kilometer fra Spodsbjerg.