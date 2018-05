Livet er en gave. Gaver giver man ikke tilbage, hvis man ikke bryder sig om dem. Gaver tager man imod og siger tak for - også selvom selvom gaven måske ikke altid har det indhold, som man ventede.

Vi skal - pine død - leve det liv, som blev os givet.

Aktiv dødshjælp er ikke en gave, som bliver os givet, for aktiv dødshjælp betyder, at vi selv vil beslutte, hvornår livet skal have sin ende. Vi sætter os selv til herre over livet og døden, og det tilkommer ikke os.

Aktiv dødshjælp hævdes at være altruistisk i sit væsen: uhelbredeligt syge skal have mulighed for at tage deres eget liv og derved skånes for yderligere lidelser.

Intet kan være mere forkert.

I dagens Danmark har alle mulighed for at få smertelindrende behandling, sådan så lidelsen dæmpes og bliver til at leve med, og dermed er vi fri for at svigte livet - som en anden Judas.

Judas, som forrådte Jesus, og som derfor senere begik selvmord, spiste og drak sammen med Jesus skærtorsdag aften. Han - Judas - fik altså nadveren på trods af alt...