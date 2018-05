Kerteminde: - I må endelig tage fra kasserne, og hvis vi løber tør, er der mere at hente hos naboen, sagde hotelejer Morten Birkerod opfordrende, da han havde stillet nogle kasser med hotellers eget gode øl frem til rejsegilde.

Tornøes Hotel kunne fredag eftermiddag fejre, at tagkonstruktionen nu er på plads på den store tilbygning.

Direktør Claus Grønholdt fra Jens Sandberg A/S, der har hovedentreprisen, var specielt taknemmelig for at have fået netop denne opgave.

Solid økonomi Kerteminde: Tornøes Hotel er en solidt funderet forretning med grunde og bygninger for mere end 22 millioner kroner ifølge regnskabet for 2017.Hotellet kom ud af året med et overskud efter skat på godt 500. 000 kroner hvilket er 50.000 kroner bedre end året i forvejen.



Bruttofortjenesten var på 7.025.029 kroner mod 6.685.000 i 2016.



Hotellet har i gennemsnit 13 ansatte.

- Som barnefødt i Kerteminde er det sjovt at få lov at være med til det her, sagde han.

Han nævnte også, at det har været en opgave med udfordringer. Grundvandet skulle sænkes for at etablere kælder, og som han siger: Grundvand er altid en udfordring.

Nu glæder Charlotte Frandsen og Morten Birkerod sig til at se deres nye hotel stå færdigt. Men der kommer til at gå et stykke tid endnu.

Jeppe Kaas, der er projektleder, ville ikke sætte en dato for, hvornår man kan flytte ind i et værelse i den nye fløj. Det tætteste, det var muligt at kommer, var, at man ikke skal regne med at holde sommerferie i de nye værelser, men man kan til gengæld godt regne med at booke sig ind til efterårsferien. (ström)