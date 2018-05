Dødshjælp. Lings skal ikke kalde sig læge

Svend Lings fra Kværndrup, der åbent kæmper for aktiv dødshjælp, har opgivet at være læge. Han har opgivet at kæmpe for livet.

Han har indset, at hans evner ikke rækker til at helbrede, lette og lindre. Han er sprunget over, hvor gærdet er lavest.

Et sådant menneske vil patienter og pårørende aldrig kunne have fuld tillid til, og når en behandler har valgt side til fordel for døden, skal han eller hun ikke kunne kalde sig læge - men snarere bøddel. (Find gerne en anden betegnelse, blot ikke læge.)