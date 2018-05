Brenderup: Flere fluer med et smæk, sådan bliver grundlovsdagen på Brenderup Højskole. Søren Hermansen, direktør for Energiakademiet på Samsø, holder grundlovstalen. Han har, skriver højskolen i en pressemeddelelse, formået at samle borgerne på Samsø om vedvarende energi. Bagefter indvier højskolen sit off-grid-hus, der i princippet fungerer uden forbindelse til kommunale installationer. Dagen byder også på kaffe og et internationalt kaffebord - der bor mange nationaliteter på højskolen. Endelig skal Højskolens Pris 2018 uddeles. /EXP