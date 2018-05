Otterup: "Puh". Sådan lød det formentlig i søndags, da 11 elever fra Nislevgård Efterskole krydsede målstregen i København i forbindelse med afviklingen af Danmark største maratonløb, Copenhagen Marathon.

For det var en hård omgang at tilbagelægge 42.195 kilometer i Københavns gader, når temperaturen samtidig var omkring 20 grader. Men det lykkedes for de seje elever der undervejs modtog fantastisk opbakning fra alle forældre. Det fortæller Thomas Christensen, ansvarlig for maratonholdet på Nislevgård Efterskole.

- Alle forældre var der, stemningen var intens og euforisk og hele holdet kom i mål. En enkelt elev fik problemer med ryggen, som gjorde, at hun var nødt til at trække sig - men hun vil have sit maraton næste år. I stedet sprang en af mine gamle løbere fra sidste år ind på hendes billet, oplyser Thomas Christensen.

- Eleverne nu har sat en mærkepæl i deres liv, og allesammen har fundet ud af, hvad løb kan: Det skaber indre ro i et ungt menneskes hurtige liv. De bliver også en del af stærkt fællesskab og får derigennem optankning af selvværd og selvtillid.

I et halvt år havde de 11 elever trænet op til Copenhagen Marathon - med omkring 650 kilometers træning på landevej. Det var 28. gang, at Nislevgård Efterskole sendte elever til Copenhagen Marathon, som Gert Niemann, tidligere forstander og grundlægger af Nislevgård Efterskole, i sin tid fik ideen til.