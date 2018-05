Nordfyn: Egentlig havde Jens Otto Dalhøj bestemt sig for, at denne valgperiode skulle være hans sidste. I 2021 ville han ikke genopstille til kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet er så, om han vil genoverveje den beslutning, når han alligevel ikke blev valgt.

- Jeg spekulerer slet ikke på det. Jeg har stadig masser at lave, og jeg er ikke gået på pension for at lave ingenting. Jeg arbejder stadig 37 timer om om ugen, siger Jens Otto Dalhøj, som har tjenestemandpension.

Sammen med hustruen Jette Dalhøj har han en række ejendomme, og han er som bestyrelsesformand for Nature Energy i gang med at afvikle selskabet. Han er også fortsat i bestyrelsen i Energi Fyn.

- Og så har jeg nogle projekter, som jeg håber at kunne gøre til virkelighed på et tidspunkt, siger han.

Det halve år uden for politik har dog også fået den liberale nordfynbo til at åbne øjnene for nogle ting.

- Jeg har fundet ud af, hvor meget tid jeg brugte på politik. Det var hver eneste weekend og de fleste aftener i løbet af ugen. Jeg brugte mere end 20 timer om ugen på politik. Den slags får man pludselig vished for, når man ryger ud, som jeg gjorde, siger han.