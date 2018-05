To huse på Østerøvej blev tidligere på ugen udsat for indbrud og indbrudsforsøg. Det ene sted ringede gerningsmanden på døren midt om natten, men var væk, da anmelderen åbnede.

Nyborg: Natten mellem onsdag den 16. og torsdag den 17. maj var en ihærdig indbrudstyv på spil på Østerøvej i det østlige Nyborg, oplyser Fyns Politi.

Inden for kort tid skete både et indbrud og et indbrudsforsøg på samme vej, men politiet kan ikke med sikkerhed sige, at der tale om samme gerningsmand.

Det ene indbrud skete onsdag aften klokken 22.00, da en ukendt gerningsmand med et koben brød ind i en privat bolig gennem et terrassevindue. Tyven gennemrodede flere rum, men der er endnu ikke overblik over mængden og værdien af stjålne genstande.

Bare nogle få timer efter det første indbrud blev endnu en ulovlig manøvre forsøgt på et andet hus på vejen.

Her forsøgte - muligvis den samme gerningsmand, at tvinge sig adgang til huset via et stuevindue på førstesalen. Tyven havde fået fat i en stige i garagen, men lykkedes ikke med indbrudsforsøget. Han gav dog ikke op.

Lidt senere på natten, klokken 02.30, ringede han på hoveddøren, men der var ikke andet end majmørke at se, da anmelderen åbnede døren. Det samme gentog sig otte minutter senere - stadig uden at nogen gav sig til kende. Anmelderen spottede dog en skygge ved garagen fra sit soveværelsevindue lige omkring det tidspunkt.

Der er ikke yderligere signalement af gerningsmanden, og politiet har ikke yderligere oplysninger.