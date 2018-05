På sin 75-års fødselsdag tirsdag den 22. maj udgiver den frafaldne konservative Viggo Fischer bogen "Friheden er altid udfordret - erindringer og erfaringer".

- De Konservative bliver aldrig et stort og indflydelsesrigt parti igen, før man genfinder sit værdigrundlag som et centralt placeret borgerligt parti i Poul Schlüters stil, siger Viggo Fischer.

- De ligger ude på højrefløjen og konkurrerer med de mere yderliggående partier. Det giver ikke nogen fremgang.

I 2016 forlod han i vrede Det Konservative Folkeparti. Han kritiserede, at partiet bøjede af for Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken og for at barbere ulandsbistanden.

I 2015 bebrejdede han, at partiet i valgkampen brugte et slogan som "Stop Nazi-islam".

1990-91 var han partiets politiske ordfører under tamilsagen. Den tvang statsminister Poul Schlüter (K) fra posten i januar 1993 efter en stærkt kritisk tamilrapport.

Viggo Fischer blev som vidne bebrejdet, at han ikke kunne huske. Ved en afhøring i september 1991 mindede højesteretsdommer Mogens Hornslet ham om hans pligt til at tale sandt som vidne.

- Jeg talte sandt, men jeg hørte ikke, hvad Hornslet sagde. Jeg havde problemer med mit høreapparat, siger Viggo Fischer, der efter sagen gik af som politisk ordfører.

Viggo Fischer er søn af en ålefisker fra Karrebæksminde. Som 18-årig lavede han et firma, som sælger grej til erhvervsfiskere. Nu har han solgt firmaet til sin yngste søn, som han hjælper et par timer dagligt.

- Jeg fandt ud af, at jeg selv kunne importere udstyret fra Japan. Jeg havde ikke meget tid til at passe firmaet som folketingsmedlem. Men mine to ældste sønner tog sig af firmaet, siger Viggo Fischer.

Viggo Fischer er gift med japanske Midori Fischer, som han i 1960-61 mødte på high school i USA. Hun arbejder som tolk for japanske delegationer.

Ægteparret har tre børn og otte børnebørn.

Viggo Fischer blev i 1975 cand.phil. i samfundsfag fra Københavns Universitet og underviste i dansk og international politik.

Efter Tamilsagen blev han i 1994 ikke genvalgt til Folketinget. Men Viggo Fischer var i 2006 medforfatter til partiets globaliseringsoplæg.

Han blev stadig mere kritisk over De Konservatives stramninger af udlændingepolitikken. Da partiet i 2009 foreslog et "burkaforbud", støttede han professor Peter Norsk som ny partiformand.

Men Norsk opgav, og Lene Espersen blev valgt som partiformand. (Ritzau)