Anne Grethe Birkholm, 72 år: - Har vi ikke altid kunne købe madspildsvarer? Jeg synes, der er mange steder, hvor man kan få noget tæt på sidste dato til billigere penge. Men hellere det, end at smide maden ud. Jeg kunne godt selv finde på at købe det, det kommer an på, hvordan de ser ud. Jeg står og vælger her i løsvægt, for jeg skal kun have tre tomater, jeg kan ikke spise så mange, når jeg kun er mig. Jeg er lidt kritisk, og vælger nogen, der er store og faste i kødet. Men jeg er lige glad med, om de er lige store og ens. Foto: Laura Kold