Veflinge: Lukningen af Egehøj Champignon fortsætter med at runge i den danske branche. Når halvdelen af den danske produktion forsvinder, vil priserne komme til at stige, vurderer Jens Nannerup, som er direktør i GASA Odense Frugt-Grønt.

- I forhold til udbud og efterspørgsel så bliver de danske champignoner mere attraktive, når der er færre. De producenter, som er tilbage, vil få større muligheder for at udvide, fordi der er grundlag for det, og så kan prisen måske heldigvis også stige, siger han.

Direktøren vurderer, at danske champignoner bliver en unik vare, men foreløbig vil priserne ikke komme til at stige.

- De fleste grøntsager bliver solgt i lukkede kontrakter, men der skal indgås nye aftaler i efteråret som træder i kraft 1. januar, og et mindre udbud vil betyde noget for priserne, vurderer Jens Nannerup.

Direktøren, der sælger champignoner for St. Restrup Champignon i Nordjylland, mener ikke, at det er realistisk at se nye producenter skyde op i Danmark.

- Mit gæt er, at de to tilbageværende producenter (St. Restrup og Tvedemose, red.) kommer til at lave flere svampe. Der er en stor igangsætning og know how i at dyrke champignon, og det er ret bekosteligt, men man skal aldrig sige aldrig, lyder det fra Jens Nannerup.