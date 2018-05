Om kort tid bliver det lovligt for cyklister at svinge til højre for rødt lys i 32 kryds i Odense. Her kan du se, hvilke kryds der er tale om.

I de kommende uger bliver der derfor opsat skilte og lavet mindre ændringer i flere af Odenses lyskryds. Odense Kommune har udpeget 32 kryds, hvor cyklister snart må svinge til højre - selvom der er rødt lys. Modellen er testet og godkendt af Vejdirektoratet, og Fyns Politi har godkendt de 32 kryds i Odense. Resultatet bliver bedre fremkommelighed for byens cyklister, forventer Odense Kommune. Her må du svinge til højre for rødt Oversigt over kryds: Hjallesevej/Allégade - nordvestlige hjørne Hjallesevej/Benediktsgade - sydøstlige hjørne Hunderupvej/Allégade - sydøstlige hjørne Klaregade/Filosofgangen - nordvestlige hjørne Klaregade/Filosofgangen - sydøstlige hjørne Filosofgangen/Ny Vestergade - nordøstlige hjørne Filosofgangen/Søndergade - sydøstlige hjørne Vindegade/Vesterbro - nordvestlige hjørne Vesterbro/Vestre Stationsvej - nordøstlige hjørne Middelfartvej/Grønløkkevej - sydøstlige hjørne Kløvermosevej/Sdr. Boulevard - alle hjørner Falen/Kløvermosevej - alle hjørner Kløvermosevej/Roesskovsvej - østlige hjørne Næsbyvej/Gammelsø - nordvestlige hjørne Næsbyvej/Åløkke Allé - sydlige hjørne Jarlsberggade/Ejlskovsgade - vestlige hjørne Gammelsø/Toldbodgade - nordvestlige hjørne Gammelsø/Toldbodgade - nordøstlige hjørne Toldbodgade/Lerchesgade - sydvestlige hjørne Toldbodgade/Lerchesgade - sydøstlige hjørne Toldbodgade/Thomas B. Thriges Gade - sydlige hjørne Thomas B. Thriges Gade/Ejlskovsgade - vestlige hjørne Skibhusvej/Thomas B. Thriges Gade - nordlige hjørne Skibhusvej/Heltzensgade - sydøstlige hjørne Buchwaldsgade/Skibhusvej - sydvestlige hjørne Fabersgade/Kochsgade - nordvestlige hjørne Fabersgade/Kochsgade - sydvestlige hjørne Skt. Jørgens Gade/Østerbro - nordøstlige hjørne Munkerisvej/Rødegårdsvej - nordlige hjørne Munkerisvej/Munkebjergvej - nordøstlige hjørne Hjallesevej/Niels Bohrs Allé - sydøstlige hjørne 32. Jernbanegade/Østre Stationsvej - sydøstlige hjørne



Kilde: Odense Kommune - Vi bor i en travl storby, hvor det betyder meget, at der er en god fremkommelighed. Der er ikke tvivl om, at vi bliver testet på tålmodigheden i disse år, men her indfører vi en løsning, som betyder, at cyklisterne kan komme hurtigere frem. Det er positivt og understøtter vores målsætning om en god og effektiv trafikafvikling, ligesom det medvirker til at gøre cyklen til et lettere valg i hverdagen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse.

Udgør ingen sikkerhedsrisiko