Det gør lidt ondt i kroppen, bare at han siger, at vi skal falde i vandet. Solen skinner, og temperaturen er godt over en normal dansk forårsdag, men det mørke havvand er ikke oppe på tocifrede grader. Byron Allman, vores SUP-instruktør, rækker armen med sin paddel ud, tager den anden om hovedet for at beskytte det og dumper med et plask fra surfbrættet og ned i havnevandet.

Det kan du opleve Surf Agency holder introduktionskurser to gange om ugen, hvor man får et par timers instruktion i Stand Up Paddle-surfing, først kortvarigt på land og dernæst en masse på vand.90 procent af dem, der kommer på introduktionskurserne, har aldrig dyrket vandsport før. Men langt de fleste kan være med. Man skal kunne svømme 200 meter og ikke have problemer med ryg, skuldre og hjerte eller lide af epilepsi. Der er specielle kurser for familier og børn.



SUP foregår på et bredt og relativt stabilt bræt, hvor man står op og padler. Undervisningen på introduktionskurserne foregår i lystbådehavnen og i bugten hen mod badeanstalten Den Permanente.



Man får også introduktion til sikkerhed, som viden om vind og vejr, regler om hvordan man færdes i havnen og redningsøvelser foruden, sjov, ræs og akrobatik.



Se mere på Surf Agency holder introduktionskurser to gange om ugen, hvor man får et par timers instruktion i Stand Up Paddle-surfing, først kortvarigt på land og dernæst en masse på vand.90 procent af dem, der kommer på introduktionskurserne, har aldrig dyrket vandsport før. Men langt de fleste kan være med. Man skal kunne svømme 200 meter og ikke have problemer med ryg, skuldre og hjerte eller lide af epilepsi. Der er specielle kurser for familier og børn.SUP foregår på et bredt og relativt stabilt bræt, hvor man står op og padler. Undervisningen på introduktionskurserne foregår i lystbådehavnen og i bugten hen mod badeanstalten Den Permanente.Man får også introduktion til sikkerhed, som viden om vind og vejr, regler om hvordan man færdes i havnen og redningsøvelser foruden, sjov, ræs og akrobatik.Se mere på surfagency.dk

Jeg kan mærke på mine mere og mere spændte muskler, at jeg lige så godt kan få det overstået. Og jeg åbner øjnene i det salte vand, mens redningsvest og våddragt trækker mig op til overfladen. Der er overraskende lunt i sådan en dragt, hvilket er heldigt, for det bliver absolut ikke sidste gang, jeg plumper i vandet på mit livs første forsøg på et surfbræt. Plaskene høres også rundt omkring, da vi padler ud af lystbådehavnen med Den Permanente forude og Aarhus Ø til siden.

Surf Agency har skabt en klub og en forretning med events og kurser i sporten Stand Up Paddling (SUP) i Aarhus havn. Eftersigende er SUP den hurtigst voksende sport i Europa, og muligvis også i Aarhus, for på bare seks år, har ejerne af Surf Agency, Finja Götz og Michael Allman, udvidet forretningen fra at udleje seks oppustelige SUP-brætter til 70. Og sidste år var der 4000 surfere igennem surf-oasen på havnen, fortæller Finja Götz.