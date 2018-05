Ujævne tomater, krumme agurker og skæve peberfrugter. Det er de uønskede og grimme grøntsager, der som regel bliver valgt fra, når de høstes.

Men nu skal også de ende i forbrugernes maver, hvis det står til fire mad-virksomheder bag nyt madspildsprojekt.

Hos Danmarks største producent af tomater, Alfred Pedersen & Søn ApS beliggende i Bellinge, frasorterer de i højsæsonen op mod flere ton tomater om ugen. Både fordi gartneriet simpelthen producerer for mange tomater i juli og august i forhold til, hvad forbrugerne kan aftage, men også fordi en del af grøntsagerne ikke lever op til butikkernes strenge krav til grøntsagernes udseende. Og ikke alle overskudstomaterne kan aftages af industrien eller grønthandlerne, fortæller salgschef Claus Duedal Jakobsen hos Alfred Pedersen & Søn ApS.

Stop madspild En rapport fra Nordisk Ministerråd viser, at der i dansk landbrug hvert år spildes mere end 33.000 ton grøntsager.Det sker, fordi skæve eller skadede tomater eller agurker ofte vælges fra ved høsten i stedet for at blive solgt i butikkerne. Nu er bevægelsen Stop Spild Af Mad sammen med Rema 1000 og de to gartnerier Alfred Pedersen & Søn ApS i Bellinge og Gartneriet Østervang Sjælland gået ind i kampen.



Fra uge 20 sælges de skæve grøntsager i udvalgte Rema 1000 butikker i Danmark. I denne uge er der 28 butikker, der har valgt at modtage skæve agurker, og 41 butikker, der har valgt at modtage andensorterings-tomater.

- Da jeg startede her for et år siden, kunne jeg se, at der var nogle varer, der blev sorteret fra, og ville gerne finde en bedre løsning for at kunne afsætte dem. Hvert år har vi i perioder et ressourcespild af grøntsager, der bliver sorteret fra, fordi de er for store, for små eller har en lille rift, men derudover ikke fejler noget, siger salgschefen.