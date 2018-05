FODBOLD: Nu har OB bekræftet, at Superliga-holdet siger farvel til sæsonen ved at fejre, at sydfynske Korinth IF fylder 60 år.

- Jeg har altid selv nydt det meget at komme ud og hilse på vores fans - og lidt firkantet sagt mødt folk i øjenhøjde, hvor vi kan vise dem, at vi altså også er mennesker, og vi er ikke bare "dem", man ser på TV eller fra tribunen, siger træner Kent Nielsen til ob.dk om kampen, der spilles søndag den 27. maj kl. 13.45 på Vinkelvej 5 i Korinth. Efter kampen sendes OB-spillerne på ferie, mens serie 3-klubben Korinth kæmper mod nedrykning og først går på ferie efter kampen den 16. juni i Holluf Pile. (leif)