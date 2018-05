I starten af maj var Astana Lars Michaelsen ved at køre en frivillig ned i etapeløbet Tour de Yorkshire.

Det koster nu en bøde på 5000 schweizerfranc (32.000 kroner), og danskeren suspenderes i 50 dage.

Det oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI) fredag på sin hjemmeside.

Her forklarer UCI, at Lars Michaelsen har accepteret sit ansvar for episoden, og at han har samarbejdet i efterforskningen.

Ud over bøden og den ufrivillige pause fra cykelsporten skal Lars Michaelsen også samarbejde med UCI i at forbedre sikkerheden i etapeløb.

Lars Michaelsen skal blandt andet dele sine erfaringer i at køre som en del af karavanen i cykelløb, oplyser UCI.

Lars Michaelsen har tidligere beklaget over for arrangørerne af Tour de Yorkshire samt den person, han var ved at køre ned.

En video af episoden på fjerde og sidste etape af Tour de Yorkshire viser, hvordan Lars Michaelsen i Astana-bilen kører i høj fart rundt i et sving og over et helleanlæg, hvor et skilt blev smadret.

Den frivillige, som stod med et gult flag for at genne ryttere og biler rundt på hver side af helleanlægget, blev nødt til at springe til side for at undgå en kollision og en potentiel alvorlig ulykke.

Personen kom dog ikke til skade i situationen.