Dalby: 100 skoler I Danmark leger med ler og udstiller på Museum Jorn i Silkeborg. Hindsholmskolens 1. klasse i Dalby er en af dem.

I forlængelse af den nuværende udstilling LER på Museum Jorn i Silkeborg er 100 1. klasser i hele Danmark inviteret til at bidrage til en udstilling, der åbnede 9.maj og slutter 7. juni. 100 1. klasser lavede med en slags redskab, et tema og en farve ler et kunstværk pr. elev. Nu er skulpturerne færdige og udstillet på Museum Jorn. Fredag 1. Juni drager 1. klassen til Jorn Museet for at se deres udstilling og få en rundvisning om kunstneren Jorn.

