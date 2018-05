2 / 5

Videnskab på museum. Historien om naturvidenskab og alle det nysgerrige menneskes opdagelser bliver fortalt levende på Stenomuseet i Aarhus. Inden sommerferien åbner den nye udstilling "Det nysgerrige menneske - på opdagelse i den usynlige verden", hvor man kan spille fodbold med protoner, opdage sig selv med et videomikroskop eller tegne med uv-lys. Men der er også en alvor bag udskejelserne, da museet sætter opfindelser til debat - for nysgerrigheden har også skabt atombomberne, der kostede så mange liv under og efter anden verdenskrig. Stenomuseet har åbent tirsdag til fredag fra 9 til 16 og weekender og helligdage fra 11 til 16. Det koster 30 kroner for voksne og er gratis for børn op til 18 år. Museet ligger på C. F. Møllers Allé 2 i Aarhus. Arkivfoto: Jens Thaysen