Ældre - og Handicapudvalget skal spare 16,3 millioner kroner. På sidste udvalgsmøde nikkede de fleste af medlemmerne ja til en handleplan for, hvor de første fem millioner skal findes. Dansk Folkepartis Lone Kiilerich var den eneste, der ikke kunne stemme for. Hun synes, at der mangler flere oplysninger.

Nordøstfyn: Handicap og psykiatri-området i Kerteminde Kommune har været udfordret økonomisk de seneste år og vil fortsat være det i 2018 og de næste tre år. Sammenlagt forventes der et merforbrug på 16,3 milioner kroner. Derfor har Ældre- og Handicapudvalget måttet forholde sig til, hvor der kan spares. Fra den 16. april - 30. april har en handleplan med forslag til besparelser været sendt i høring, og trods protester i høringssvar blandt andet fra Handicaprådet, besluttede udvalget på sit seneste møde at godkende handleplanen for handicap og psykiatri, hvor de første fem millioner vil kunne findes. Lone Kiilerich fra Dansk Folkeparti var den eneste i udvalget, som stemte imod. - Det er igen vores svageste borgere, besparelserne rammer. Sådan er det hver eneste gang, pointerer hun og efterlyser, at administrationen bliver kigget mere efter i sømmene. - Vi skal kigge på alle ledelseslagene. Her er jo ikke rigtig sket noget endnu. Det er bare sådan, at når der skal spares på de varme hænder, skulle det gerne være i går, men når det drejer sig om ledelseslagene eller administrationen, skal der konsulenter på for at finde ud af, hvor det er, der skal spares. - Jeg synes, at det er galt, at vi sparer på timerne ude ved borgerne. Jeg mener, at det hele skal bygges op som en pyramide. Der skal være mange hjælpere i bunden til at tage sig af borgerne, og så skal pyramiden bygges op. Men pyramiden her i kommunen er blevet så høj, og nu står den snart på hovedet, så der er mange i toppen og ikke ret mange i bunden.

- Vi har lyttet for lidt