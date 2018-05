Musikundervisning

Kerteminde: De nuværende elever på Kerteminde Musik og Kulturskole har nu overstået gentilmeldingen, og der er derfor åben for nye elever. Der er stadig ledige pladser på mange af holdene og fagene, forlyder det, så det er aldrig for sent at tilmelde sig.

- Vi har ingen tilmeldingsfrist. Man kan melde sig hele året, og i det omfang vi har ledige pladser, bliver man optaget løbende, fortæller afdelingsleder på Musik og Kulturskolen Ole Vels Poulsen.

Selvom Musik og Kulturskolen har egne lokaler i Kerteminde By, foregår en del af undervisningen ude på nogle af kommunens skoler. I det omfang, det er muligt, tilbydes de yngre elever undervisning på eller tæt på deres hjemskole.

Musik og Kulturskolen kan i et vist omfang også tilbyde øvelokale til håbefulde rockbands eller lignende.

- Vi har i år haft ét orkester under vores vinger og håber, at der er et par stykker mere i Kerteminde og omegn, som mangler husly. Og ikke mindst at have muligheden for at mødes med andre unge, som interesserer sig for aktivt at udøve musik, siger Ole Vels Poulsen.