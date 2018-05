Nordøstfyn: 278.000 kroner var det beløb, som Ældre, - Handicap - og Psykiatriudvalget havde til rådighed til at dele ud af, da udvalget på sit seneste møde skulle finde ud af, hvem de gerne ville give en økonomisk håndsrækning.

Hvert år modtager kommunerne et bloktilskud - de såkaldte §18-midler, som skal benyttes til tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger.

Udvalget havde fået 36 ansøgninger, som samlet gerne ville have 559.141 kroner.

Formand for udvalget, Britt Pedersen (S), fortæller, at udvalget har valgt at lægge vægt på, at foreninger, der holder til i Kerteminde Kommune og også er hjemmehørende her, er blevet tilgodeset.

De lokale afdelinger af Ældresagen er blevet tilgodeset med nogle store beløb på omkring 20.000 kroner hver, mens Mødrehjælpen har fået 36.450 kroner.

Også patientforeninger har fået tildelt store beløb.

For at udbrede kendskabet til mulighederne for at få del i økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde §18-midler og inddrage flere frivillige foreninger, organisationer og borgere, var det på dagsordnen for dette punkt, foreslået, at der skulle afsættes 12.000 kroner til at afholde en konference.

Det punkt blev dog skudt til hjørne.

- Vi vil hellere gøre det på en anden måde, forklarer Britt Pedersen.

Udvalget ønsker i stedet at arrangere et temamøde, hvor budskabet om §18-midlerne udbredes. Der skal ikke afsættes midler til dette temamøde.