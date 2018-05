Munkebo: Det er længe siden, der har drønet speedwaymaskiner rundt på den store bane i Munkebo. Men speedwayfans kan godt begynde at glæde sig, for hvis alt går vel, vil der blive kørt liga-speedway igen - måske allerede til næste år.

Banen blev lukket i 2017 på grund af støjproblemer, som kun kunne løses ved at forhøje jordvolden. Efter grundige overvejelser besluttede kommunen, at det i givet fald ikke skulle være klubben, men kommunen, som ejer baneanlægget, der skulle bygge en højere støjvold. Men så stort et arbejde ville de kun sætte i gang på to betingelser, forlød det i februar.

Og nu kan Jesper Hmepler (SF), formand for teknisk udvalg bekræfte, at Munkebo Speedway Club i hvert fald har levet op til den ene af de to betingelser: De har med sponsoraftaler og budgetter godtgjort, at de kan drive banen de næste tre år.