Udvikling

Kertemine: Det er fire år siden, at Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd sidst lavede en landsbypolitik, og nu er det på tide at opdatere den. Og her skal borgerne være med.

Derfor inviteres interesserede borgere til dialogmøder i den kommende tid - både for at høre om, hvordan arbejdet skal forløbe - og for at komme med input til, hvad der kan og skal gøres for at sikre, at landsbyerne i Kerteminde kommune er levende landsbyer, som folk har lyst til at bo i - både nu og i fremtiden.

Der er planlagt tre dialogmøder, nemlig tirsdag 22. maj på Hindsholmskolen, tirsdag 29. maj på Nymarksskolen og onsdag 30. maj i Birkende Borgerhus. Alle møder starter kl. 19. Arbejdet er allerede gået i gang, for i marts måned var repræsentanter fra kommunens lokalråd og beboerforeninger samlet til en konference, hvor man besluttede tre temaer, som den nye politik skal forholde sig til. På dialogmøderne bliver borgerne derfor bedt om at komme med input til bosætning i landsbyerne, til en forbedret infrastruktur og til hvordan fællesskaberne kan udvikles.