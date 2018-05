Kerteminde: Hvad gør politikerne, hvis en afstemning for eller imod en sluse i havneindsejlingen ender i noget tæt på uafgjort?

Det er blot et af mange spørgsmål, byrådets medlemmer skal finde svar på, inden de sender det store sluseprojekt til afstemning, fortæller formand for teknisk udvalg, Jesper Hempler (SF).

Udvalget blev forleden præsenteret for en tidsplan, der har som mål at få slusen eller kystsikringsprojektet, som det retteligt hedder til afstemning til september.

- Inden vi sender noget ud til afstemning, skal vi gøre os klart, hvordan vi vil modtage afgørelsen, for eksempel om der skal være krav om en bestemt størrelse flertal for den ene eller den anden beslutning, forklarer han.

- Og vi skal sørge for at få så bredt som muligt politisk flertal til at stå bag det, vi beslutter os for.

Der er også spørgsmål som for eksempel, hvad politikerne vil gøre, hvis slusen bliver dyrere end forventet.

Målet er, at den endelige beslutning kan træffes på byrådets december-møde.