Der er penge at spare på selv at stå for administrationen af "den nemme del" af den kommunale flextrafik.

Nordøstfyn: En taxa fra Varde der kører en Kerteminde-borger til behandling på OUH. Sådanne situationer har fået almindelige mennesker til at undre sig en hel del. Forklaringerne har selvsagt hver gang været fornuftige og rationelle, selv om det så sært ud. Men alligevel... Måske vil det i fremtiden oftere være lokale vognmænd, der skal køre for kommunen, for teknisk udvalg har netop besluttet sig for at hjemtage en del af flexkørslen, der i øjeblikket udelukkende styres fra FynBus. - Vi starter med et pilotprojekt, hvor vi selv kommer til at stå for al den faste kørsel, fortæller formand for udvalget, Jesper Hempler (SF). - Det er den del af kørslen, der er lettest at administrere, og så kan vi få nogle erfaringer derfra til måske senere at hjemtage telekørsel og siddende patientbefordring.

Mange penge at spare