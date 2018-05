Politikerne hyrer formentlig et konsulentfirma til at hjælpe med at finde to nye direktører. Pris: 170.000 kroner

Nordøstfyn: - Vi vil gerne være sikre på, at vi finder de helt rigtige mennesker til de to direktørstillinger.

Sådan lyder forklaringen fra Kasper Olesen (S) på, at økonomiudvalget på deres møde onsdag den 23. maj formentlig siger ja til at hyre et konsulentfirma til at ansætte to kommunale direktører. Det vil i givet fald koste i omegnen af 170.000 kroner.

Konsulenfirmaet skal udforme stillingsopslag efter samtaler rundt i det kommunale system, så de ved præcis, hvad det er for en profil, kommunen har brug for, forklarer Kasper Olesen.

- Og de skriver jo ikke bare stillingsopslagene, de står også for test af og samtaler med de kandidater, der melder sig til stillingerne.

Kerteminde Kommunes ledelse består af tre direktører, men en af dem - Marianne Rasmussen - er allerede væk, og Allan Wissmann stopper den 1. juli. Tilbage sidder derefter kun kommunaldirektør Tim Jeppesen, så det er også lidt at en hastesag at få ansat nye direktører.