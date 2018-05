Debat: Fynske ledere tjekker ansøgeres profil på sociale medier

Læserbrev: I søgen efter den rigtige kandidat til jobbet, er det ikke en ukendt tendens, at man er interesseret i mennesket bag ansøgningen. Selvom der intet nyt er i det, er der nyt i, hvilke redskaber vi nu kan anvende til vores såkaldte research. Det understøtter en ny undersøgelse fra Lederne, som viser, at halvdelen af fynske ledere svarer ja til, at de har tjekket en ansøger på de sociale medier. Den store anvendelse af sociale medier understøtter, hvad jeg selv oplever og hører på området.

Virksomhederne bruger de digitale muligheder, som er til rådighed i dag, og det kan jeg ikke se noget forkert i. At undersøge en potentiel kandidat på et socialt medie, skal ses som et supplement til ansøgningen og CV'et, og oftest har det et positivt udfald, hvor man får vist nogle mere menneskelige sider, som blot forstærker kandidaten.

Dog er jeg ikke blind for de dilemmaer, der rejser sig ved brugen af sociale medier i en ansættelsesproces. Flere føler sig overvåget og bedømt på forkert grundlag, men her mener jeg, at man som aktiv bruger af sociale medier bør kunne tage ansvar for sit virtuelle CV.

Personligt lader jeg mig ikke skræmme af festbilleder, men er i højere grad interesseret i, at der er en sammenhæng mellem ansøgeren og det værdisæt, man vælger at tage med sig ud i offentligheden. Derfor hilser jeg det hjerteligt velkommen, når den digitale udvikling bringer muligheder med sig, og lad os nu ikke være bange for at sætte digitale aftryk, så længe vi kan stå inde for dem.