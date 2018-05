Debat: En afgørende svinestreg

Læserbrev: Der skrives og snakkes meget om det hårde spil i ligaen, både for mænd og kvinder, men jeg mener ikke dommerne bruger hele deres regelsæt. Mange spillere har opgivet deres karriere alt for tidligt som følge af skud i hovedet. Så snakker man om en blødere bold, men er det løsningen? Måske skulle man flytte linjen, hvor spillerne står, en meter længere ud på banen, så fik målmændene måske en bedre chance.

I den sidste og afgørende kamp mod Skjern, hvor begge parter kunne vinde kampen, bankede deres stregspiller bolden direkte i hovedet på GOG's målmand, selvom han havde fire andre hjørner at skyde i. Dette er indicier, men alle kender præmisserne i disse lige kampe, hvor selv et hovedskud fra to meter, havde en afgørende betydning for kampens udfald. Og jo, jeg holder med GOG, men Skjern-spilleren kender også præmisserne, så spørgsmålet er, om han ville gå så vidt at skyde målmanden i hovedet med vilje?

Her kommer dommerne så ind i billedet. Jeg spørger bare, hvorfor giver man ikke direkte rødt til stregspilleren fra Skjern, højt profileret spiller, som har samme betydning for sit hold, som GOG's målmand har for sit? Her svigter dommerne overfor de mange med hovedskader. Måske ville man tænke sig lidt om, hvis det kostede to spilledages karantæne at skyde en målmand direkte i hovedet.

Kom nu ind i kampen, kære dommere, selvom det går betydeligt hurtigere, end da jeg spillede. I har jo lov til at trække det røde kort og brug det noget mere i fremtiden, så vi måske undgår alle disse hovedskader.