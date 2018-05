Det går godt for byggebranchen på Sydfyn. Faktisk så godt, at håndværksmestre må takke nej til opgaver, fordi de ikke kan skaffe faglært arbejdskraft nok.

- Hvis folk vil have faglærte, kan der være en udfordring. Inden for bygge- og anlægsbranchen har vi maksimalt fem procent ledighed, og blandt dem er nogle, som har brug for opkvalificering og omskoling, siger han.

- Jeg har spurgt omkring og lagt et opslag på Facebook, men det gav kun fire reaktioner, og ingen af dem var fra faglærte tømrere. Jobcenteret mener heller ikke, at de kan hjælpe mig, så der er opgaver, jeg er nødt til at skubbe, og andre, jeg må sige nej til. Derfor har jeg taget tre lærlinge ind i mit lille firma, siger Poul Erik Larsen, der ud over de tre nyansatte lærlinge har fem svende.

Jeg var inviteret til at give pris på en 10 millioner kroner stor renovering af Nyborg Slot, men meldte fra. Det havde været sjovt at få del i den, men jeg var bange for, at jeg ikke kunne skaffe folk. Lars Esbensen Nielsen, murermester.

For nej er et ord, han er nødt til at bruge, fordi han har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft.

- Hvis nogen vil have lavet noget her og nu, er der ikke andet at gøre, siger murermesteren, der i februar afløste Claus Lægsgaard som formand for Dansk Byggeri Sydfyn.

- Jeg var inviteret til at give pris på en 10 millioner kroner stor renovering af Nyborg Slot, men meldte fra. Det havde været sjovt at få del i den, men jeg var bange for, at jeg ikke kunne skaffe folk, siger Lars Esbensen Nielsen, der desuden er nødt til at skubbe opgaver hen til august og september - samt tage ordet nej i sin mund.

- Vi har søgt murere uden at få nogen, og jeg hører, at også smedene og vvs'erne har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, siger Lars Esbensen Nielsen, der ud over at være indehaver af firmaet på Tåsinge er formand i Dansk Byggeri Sydfyn.

Claus Lægsgaard, der driver CLC Tømrer- og Glarmesterfirmaet, kan godt genkende billedet.

- Jeg har haft et jobopslag oppe på jobcenteret, fordi jeg skulle bruge en tømrer, og jeg fik godt nok 15 ansøgere. Men der var både bagere og slagtere imellem dem, og så var der nogle få, som godt nok var udlærte tømrere, men som havde kørt truck eller havde arbejdet på et pakkeri i 15-20 år, siger tømrermesteren, der vurderer, at der reelt ingen folk er at få.

- Dem, der går ledige, er nok dem, der skal gå ledige, siger han.

Også Claus Lægsgaard har måttet afvise kunder.

- Inden for den seneste halvanden måned er jeg blevet spurgt, om vi kunne tænke os at bygge et nyt hus, og der måtte jeg melde pas. For 14 dage siden blev jeg ringet op af en kvinde, som skulle have lagt nyt tag på her og nu, fordi den tømrer, hun havde på, havde fået en anden opgave. Jeg måtte sige "beklager, men jeg kan ikke, for vi kan heller ikke få folk", og faktisk begyndte vi at sige nej til at lægge nye tage allerede i efteråret 2017, siger Claus Lægsgaard, der har svært ved at se situationen bedre sig i nær fremtid.

- Du kan ikke bare fremtrylle 200 tømrere, og der ligger mange byggeprojekter i Svendborg lige nu som for eksempel Erik Skjærbæks byggeri på havnen og boligbyggeriet på den tidligere Nordre Skole. Så i min verden går det kun en vej, og det er, at folk kommer til at vente på at få udført opgaverne, siger han.