De fleste er positive for de nye affaldsplaner - mens andre ikke ønsker mere arbejde med skraldet.

Svendborg: Afstemningsresultatet - og et hav af kommentarer på fynsamtsavis.dk og avisens Facebooksider - er ikke til at tage fejl af: Borgerne i Svendborg er klar til mere affaldssortering - og en del mener, at man skulle have været i gang for længst. Torsdag kunne Fyns Amts Avis fortælle nyheden om, at det store kraftvarmeværk i Svendborg lukker i 2024, og allerede fra 2019/2020 skal borgerne til at sortere deres affald i to skraldespande med hver to rum. Det har fået knap 1000 brugere og læsere til afstemningsknappen, hvor 64 procent fredag middag har svaret ja til, at de nye affaldsplaner er en god idé. "Det var da også på tide. I gamle Gudme Kommune var vi vant til at sortere", konstaterer eksempelvis Hanne Bering Jensen i en kommentar i en af debattrådene. Mens brugeren Kim Laursen næsten ikke kan vente: "Det var da også på tide. Synes stadig, det er for lang tid at vente 1,5 år. Kom nu i gang.

Svendborg Kommune har planer om at øge andelen af det genbrugte affald fra i dag 37 procent til det nationale mål på 50 procent for genbrug af husholdningsaffald. Og det bliver ifølge flere af kommentarerne en let sag for nogen at efterleve at inddele sit skrald i fire dele: Et rum til organisk affald såsom madrester. Et andet til papir og pap. Og et tredje og fjerde til metal og glas samt restaffald. "Det har vi gjort i mange år; papir/pap - glas - plastik - dåser er sorteret fra det, der kommer i affaldsspanden", skriver Pia Bylov Larsen, og Lisbeth Rasmussen følger op: "Vi sorterer meget her, sætter også ud til storskrald, har købt kompostbeholder, så det er nemt".

Nej tak - det bliver uden mig

Det bliver Svendborg Kommune, der om halvandet år leverer de to nye skraldespande, hvis byrådet nikker ja til den nye affaldsplan, som Miljø- og Naturudvalget forleden nikkede ja til. Flere er dog ikke helt tilfredse med den nye ordning. Eksempelvis svarer 28 procent i afstemningen nej tak til at sortere mere end i dag. Og enkelte kommer med en direkte begrundelse i kommentarsporene: "Det bliver uden mig. Jeg brænder det i haven", skriver Henrik Møller Poulsen. Tommy Hansen er endnu mere klar i mælet: "Sgu godt, man bor på landet og kan brænder af. Jeg synes sgu, det er nok, jeg skal slæbe min skraldespand ned ad 200 meter markvej, da den skal stå i skel. Skal jeg nu til at have to og sikkert større og køre ned. Nej tak...!

Se mere debat her:

Og her: