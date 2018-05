Leo Sayer fylder 70 år mandag den 21. maj.

Også i begyndelsen af 1970'erne skulle der noget specielt til for at gøre opmærksom på sig selv i musikbranchen.

Det viste sig, at Leo Sayer var mand for at klare udfordringen.

Først forsøgte han sig med nummeret "Why is Everybody going Home" og kom ingen vegne.

Men så udgav han "The Show Must Go On", som han skrev sammen med David Courtney. Han optrådte med nummeret på tv iført makeup og en klovnedragt.

Pludselig fløj Leo Sayer mod toppen af hitlisterne.

Det var tilbage i 1973, og nu mange år senere sidder musikeren Leo Sayer i Australien, hvor han er blevet statsborger.

Leo Sayer med den engelske far og den irske mor var ikke færdig med at lave hits endnu. Han havde flere i ærmet, og nogle af dem spilles stadig indimellem på radiokanalerne.

Det er numre som "You Make me Feel Like Dancing", "When I Need You" og "More Than I Can Say".

Leo Sayer har i sin karriere også skrevet filmmusik og indspillet album med andre kunstnere.

Efter de succesrige 70'ere begyndte Leo Sayer at få økonomiske problemer. De mange penge, han havde tjent, var ikke blevet investeret særlig godt, og det hjalp ikke, at han i 1985 blev skilt fra sin kone igennem 12 år, Janice.

Han mødte senere australske Donatella Piccinetti. Han flyttede til Australien, hvor han blev statsborger. Men i 2007 gik de fra hinanden.

Han bor dog fortsat "down under", hvor han viser, at "The Show Must Go On", selv om man er 70.

På sin hjemmeside skriver han, at han er i gang med en koncertturné.

Fire dage efter sin runde fødselsdag står han på scenen i Melbourne, og der er en stribe andre koncerter i Australien, inden han den 13. juli tager hul på en turné i sit gamle hjemland, Storbritannien. (Ritzau)