Karriere: Foredraget i Ungdommens Hus torsdag 24. maj klokken 19 handler om alt det, det skal falde i hak, for - måske - at skabe sig en karriere som musiker.

Mikael Højris, som er Dansk Musiker Forbunds rutinerede ekspert i kontrakter i musikbranchen, vil spille en række musikeksempler og fortæller om de aftaler, som bands skal lave indbyrdes mht. rettigheder, om pladeselskaber og pladekontrakter, om musikforlag og publishingkontrakter, om managers og managementaftaler, om at udgive musik selv, om at skaffe penge og om, hvordan man bedst kan sikre sig ikke at blive snydt (alt for meget). /EXP