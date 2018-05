Fodbold

Fodbold: Elsker du fodbold? Drømmer du om at blive professionel fodboldspiller, så er første skridt måske en træning med FC Fredericias talenttrænere.

FC Fredericia Ungdom tilbyder nemlig alle fodboldspillere i klubberne i Fredericia chancen for at prøve nogle af de træningsøvelser, som er grundlaget for at blive en bedre fodboldspiller. Søndag den 20. maj klokken 10 har U10-spillerne mulighed for at teste deres talent af eller blot prøve fodbold på en anden måde. - Vi vil gerne uddanne de bedste fodboldspillere i Fredericia, men fodbold handler også om at nyde og elske spillet. Derfor tilbyder vi alle U10-spillere i klubberne i Fredericia en træningsdag på 3 timer, hvor man kan prøve sit talent af, siger René Dandanell, talenttræner på FC Fredericia´s fodboldskole.

Man kan melde sig til træningsdagen ved at sende en mail til renedandanell@gmail.com med navn på spiller samt telefonnummer på forældre. Derudover kan man tilmelde på SMS 26115350./EXP