FODBOLD: Det har været en offentlig hemmelighed længe, men nu valgte OB så i seks forskellige meddeleser på ob.dk at sige farvel til seks spillere, der har kontraktudløb og som stort set alle i løbet af foråret var kørt ud på et sidespor i truppen. Selv om man bemærkede gode kampe af Joao Pereira, der ikke gjorde tilstrækkeligt indtryk. Samtidig havde portugiseren også private udfordringer med sygdom hos familien derhjemme.

Det blev altså et officielt farvel til Nana Welbeck, Mathias Thrane, Jacob Buus, Rasmus Jönsson, Jóan Símun Edmundsson og Joao Pereira.

Der foreligger endnu intet om lejesvenden Mohammed Fellahs fremtid og det er svært også at forestille sig, at trænerstaben vil bruge Yao Dieudonne, når den ivorianske angriber kommer tilbage fra udlejning til sommer fra Vendsyssel. Samtidig er der en enorm risiko for, at målmand Sten Grytebust forsvinder til større klubber end OB, og så har man i alt mistet ni mand.

Sportsdirektør Jesper Hansen ønskede ikke at sige farvel til spillerne foran eget publikum på Ewii Park forleden mod AGF, fordi han anså det for at være et dårligt signal på et tidspunkt, hvor OB kunne have gået videre til flere playoff-kampe. Det skete som bekendt ikke.

Man bemærker især sportsdirektørens officielle ord om færingen Jóan Símun Edmundsson, der nu skal spille for Arminia Bielefeld i 2. Bundesliga. Jesper Hansen erkender, at færingen slet ikke var en brik i forårets trup, fordi klubben troede, at han skulle have været solgt inden 1. februar.

- Da vi hentede Jóan Símun Edmundsson i Vejle, var det med forventningen om, at vi kunne hjælpe ham med at indfri endnu mere af hans talent. Han har været en rigtig spændende og meget kreativ spiller i vores trup, og han har bidraget med både vigtige mål og assists. Det er ingen hemmelighed, at dette forår har været ret specielt for Joan, fordi det ikke lykkedes for ham at komme videre i vinterens transfervindue, og fordi vi samtidig havde disponeret truppen efter, at han ikke ville være her. Derfor er det ikke blevet til så meget spilletid de seneste måneder, men det ændrer ikke på, at vi ønsker ham alt det bedste, og at vi håber hans kommende tid i Tyskland bliver succesrigt, siger Jesper Hansen til ob.dk.