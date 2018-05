Rundt om "Ringen"

Klassisk: Der skal en frygtløs mand med en fri vilje til at løse problemerne. Det kan lyde som en erklæring fra et totalitært parti, men er guden Wotans opskrift på at fjerne Ringens magt fra jordens overflade.

Vi møder den frie mand i "Siegfried", der er den næstsidste opera i cyklussen "Ringen".

Ringen symboliserer den absolutte magt, men prisen for at få den er, at man skal afsværge kærligheden, som dværgen Alberich gjorde det i "Rhinguldet", hvor han stjal Ringen fra Rhindøtrene.

"Ringen" På tirsdag tager Odense Symfoniorkester hul på operaverdenens jernmand, Richard Wagners 15-timer lange operacyklus, "Ringen". I pinsedagene bringer vi en introduktion til operaerne "Rhinguldet", "Valkyrien", "Siegfried" og "Ragnarok". Tekst og tegninger har tidligere været bragt i avisens magasin, Kultur - set fra Fyn.Odense Symfoniorkesters sceniske udgave af "Ringen" bliver dirigeret af Alexander Vedernikov og instrueret af Jasmin Solfaghari efter koncept af Annechien Koerselman.



Blandt de medvirkende er James Johnson, Torsten Kerl, Gerhard Siegel, Pavlo Hunka, Jennifer Wilson og Magnus Vigilius.Braun



"Ringen" bliver opført i Odeon to gange, først 22., 23., 25. og 27. maj, dernæst 29. og 30. maj samt 1. og 3. juni.

Siden har Ringen og skatten været vidt omkring. Begæret efter Ringen har blandt andet ført til, at kæmpen Fafner dræber broren Fasolt. Ved hjælp af den såkaldte dølgehjelm, som også hører med til skatten, forvandler Fafner sig til en frygtindgydende drage, som skjuler sig i en hule. Det er her, Ringen befinder sig i "Siegfried". Det kræver en frygtløs mand med et magisk sværd at få bugt med utysket, hvis man skal have fat på Ringen.

Han findes i skikkelse af Siegfried.