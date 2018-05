Ihærdighed, selvstændighed og kreativitet løber i årerne på Emma Bülow, der står bag slikvirksomheden "The Mallows". Som 24-årig har hun succes med sin egen produktion og salg af håndlavede skumfiduser, ligesom hendes storebror, Johan Bülow, har det med eksklusive lakridser. Selv om sammenligningen er nærliggende, insisterer lakridskongens lillesøster på at være sin helt egen.

Og egentlig er det meget karakteristisk for Emma Bülow, at hun aldrig finder det laveste sted på gærdet for at hoppe over. For iværksætteri og selvstændighed kræver ansvar. Og en slikfabrik er hårdt arbejde.

- Men der er mange, der spørger, hvorfor jeg ikke bruger navnet Bülow. Men et eller andet sted vil jeg bare gerne være mig selv. For det er 100 procent mit firma, og jeg vil gerne vise mit værd. Det kan godt være, at navnet havde været en genvej til omtale, men jeg tror også, at den var feset hurtigt ud igen, siger hun.

14 år efter er hun stadig selvstændig. Nu ikke med trækvogn og foldebord, men med egen produktion, to butikker og et stigende engrossalg. Lakridskongen Johan Bülows lillesøster laver skumfiduser. De er håndlavede, eksklusive, økologiske og helt hendes egne. Det samme er den drillende drøm om, at skumfidus-eventyret går så godt, at omverdenen engang vil referere til Johan Bülow som slik-dronningens storebror.

Hver lørdag rullede Emma Bülow sin lille hjemmebyggede trækvogn ned på Svanekes torv, foldede et bord ud og satte møjsommeligt de fine farveprøver og anden sorterings-glas fra morens glaspusteri frem på række. Måske var det charmen ved en 10-årig piges ihærdighed, måske var produkterne bare så gode, for mellem boder med stegte torsk, æbleskiver og hæklede ting og sager, solgte hun ret godt. Og det lille iværksættereventyr til torvedagene satte sig fast i Emma Bülows bevidsthed, og mens hun voksede, voksede også drømmen om en selvstændig tilværelse.

Iværksætterånd

Hun kører med paller, blander 15 kilo tung sukkermasse, reparerer maskiner og pakker æsker med de seje, søde skumpuder. I kælderetagen på en erhvervsejendom i Glostrup ved Emma Bülow alt, hvad der sker fra det første sukker bliver blandet i røremaskinen til hendes mallows forlader bygningen for at blive solgt i virksomhedens to butikker eller til specialbutikker over hele landet.

Hun kender produktet 100 procent, for hun står selv iført hvid kittel og hårnet med fingrene i sukkermassen. Ligesom hun ansætter, aftaler og sælger. Det er helt og holdent hendes ansvar, og det er netop sådan, det skal være. For lige siden hun kørte sine glas-skatte til markedet, har hun drømt om at blive selvstændig. Det er en drøm, der er kommet ind med modermælken og modnet over spisebordet i barndomshjemmet på Bornholm.

- Jeg er vokset op i en familie, hvor min mor altid har været selvstændig. Når vi sad og spiste aftensmad, har vi fået at vide, hvad dagens omsætning var i butikken, eller at der var en kunde, der smadrede et dyrt glasfad. Hvis glasovnens alarm gik, fordi varmen var for høj, er vi da en sen aften blevet båret ud med vores dyner på bagsædet af bilen, fordi det bare skulle fikses. Og skulle der foldes 1000 kasser til glastingene, har vi siddet og foldet kasser, og jeg tror, det er der, min lyst til at være selvstændig kommer fra, siger Emma Bülow.

Som 16-årig flyttede hun hjemmefra, for "har man lyst til at komme ud over stepperne, må man skifte Bornholm ud med storbyen," mener hun.

Mens hun læste lidt og arbejdede meget, udviklede hun idéen til The Mallows. Og efter idéen udviklede hun opskrifterne. Med googlede opskrifter, stædighed og sukkermasse til op over begge albuer blev hendes køkken forvandlet til skumfidus-laboratorium, hvor koncept, konsistens og smag blev fintunet.

- Jeg var fuldtid på det, og jeg lavede marshmallows i virkelig mange timer af døgnet, men det varede vel en tre til fire måneder, inden jeg havde et reelt produkt. Jeg har ingen baggrund inden for levnedsmiddel. Og det er vildt teknisk at lave slik. Jeg har virkelig ærgret mig over, at jeg ikke fulgte ordentlig med i kemitimerne og vidste noget om vandmolekyler, og hvad der trækker vand ud af hvad. Men jeg har bare forsøgt, forsøgt og forsøgt, fortæller hun.