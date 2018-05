Rundt om "Ringen"

Operaen "Valkyrien" er nummer to i cyklussen "Ringen". I "Rhinguldet" fik vi historien om Ringen, som kunne skænke sin besidder kraft nok til at herske over hele verden, men kun, hvis han ville afsværge kærligheden. En umulig tanke, indtil guldets vogtere, Rhindøtrene, mobbede dværgen Alberich så voldsomt, at de provokerede han til at afsværge kærligheden og røve guldet.

Det stykke musik er det nærmeste, Richard Wagner kommer på et hit, alle kan brumme med på. Intet nærer fordommene om Richard Wagners musik mere end valkyrierne. Kvinder med skjolde, spyd og vikingehjelme, som gjalder deres "Hojotoho" ud over slagmarken.

I "Valkyrien" ønsker Wotan stadig at få fat på Ringen. Som gud og vogter af verdensordenen kan han ikke have, at andre besidder stor magt via den kraft, Ringen skænker. Men verdensordenen kræver, at Wotan ikke kan bryde sine aftaler. Og han har betalt kæmperne Fafner og Fasolt med Ringen for byggeriet af borgen.

En måde at slippe ud af kattepinen på er at tilbageerobre Ringen via en stedfortræder. Et langsigtet projekt, hvor Wotan gør en almindelig, dødelig kvinde gravid med tvillingerne Siegmund og Sieglinde. Siegmund skal være Wotans redskab.