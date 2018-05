Svendborg: En slags historisk introduktion til Svendborg-egnen.

Sådan betegner museumschef Esben Hedegaard den udstilling, som Svendborg Museum i samarbejde med Svendborg Event vil skabe på havnen - nærmere bestemt i Maritimt Centers pakhus.

- Idéen er faktisk efterhånden en gammel en, som går ud på at lave en udstilling, der præsenterer egnen til folk, der kommer til Svendborg. Både turister, nye borgere og for den sags skyld lokale mangler et sted, hvor de kan gå hen og få en introduktion til, hvad Svendborg er for et sted, og som fortæller historien om vores havn, der er Danmarks bedst bevarede, og hvad man kan opleve her, siger museumschefen om udstillingen, der har størst fokus på den maritime del af historien.

Ansøgning om driftstilskud Svendborg Museum og Svendborg Event er gået sammen om etableringen af en permanent og fleksibel maritim udstilling i Maritimt Centers pakhus, som er en del af Svendborg Events lejemål på Havnepladsen 2.Projektet er budgetteret til fem millioner kroner og skal primært finansieres af fondsmidler. Svendborg Museum har dog i samme forbindelse ansøgt kommunen om et driftstilskud til udstillingen i årene 2019 til 2023.



Beløbet er 55.000 kroner i 2019, 65.000 kroner i 2021 og 2023, 145.000 kroner i 2020 og 2022.



Årsagen til, at driftstilskuddet er markant større i 2020 og 2022 er, at udstillingen i de år skal ajourføres, da den skal indeholde aktuelle effekter.



Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen mandag den 14. maj, hvor man gav en støtteerklæring til projektet, mens udvalget anbefaler, at et eventuelt øget driftstilskud til Svendborg Museum tages op i forbindelse med de politiske drøftelser om budget 2019. (heng)

- Når vi snakker om Svendborgs maritime sjæl, hvad er det så? Hvordan er sammenhængen mellem havnen og købstaden, og hvordan har den her maritime by udviklet sig? Vi skal fortælle historien om Svendborg som øhavets hovedstad, siger Esben Hedegaard og forklarer, at det blandt andet skal ske med digitale hjælpemidler.

- For eksempel bliver det sådan, at man vil kunne kigge ud af pakhuset og få den fantastiske udsigt til sundet, men med filmteknik vil man samtidig kunne se, hvordan det så ud i begyndelsen af 1800-tallet. På den måde vil man kunne opleve, hvordan tingene har forandret sig, i et og samme billede.